Новым главой Бурятии назначен замминистра транспорта

На встрече с Путиным Цыденов заметил, что хорошо знаком с ситуацией в регионе, так как начинал карьеру на Дальнем Востоке.

«Уверен, что под Вашим руководством, с поддержкой Правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки. Все для этого сделаем», — заявил Цыденов на встрече в Кремле.

Утром 7 феврая действующий глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Его полномочия истекали в мае, свое решение Наговицын объяснил желанием дать новому кандидату время подготовиться к сентябрьским выборам главы региона.

Алексей Цыденов с конца 1990-х годов работал в структурах РЖД. В 2006 году он перешел в министерство транспорта, где также курировал железные дороги.

По данным «Ведомостей», в ближайшее время предстоит отставка еще нескольких губернаторов. В списке кандидатов Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область) и Павел Коньков (Ивановская область).