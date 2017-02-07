Глава «Ростеха» пообещал сменить руководство «Уралвагонзавода»
«Ростех» планирует поменять руководство «Уралвагонзавода», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Когда пройдут кадровые перестановки и кто сменит действующего главу предприятия Олега Сиенко, Чемезов говорить не стал. «Как сменим, так и узнаете», — сказал глава «Ростеха».
«Ростех» получил 100 процентов акций «Уралвагонзавода» в конце декабря 2016 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Уралвагонзавод», в числе прочего, выпускает бронетехнику, в том числе танк «Армата».
Олег Сиенко занимает пост генерального директора «Уралвагонзавода» с 2009 года.
В октябре 2016 года «Ведомости» сообщали, что с просьбой о смене руководства «Уралвагонзавода» к президенту РФ обращался вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс.