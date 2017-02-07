Глава «Ростеха» пообещал сменить руководство «Уралвагонзавода»

«Ростех» планирует поменять руководство «Уралвагонзавода», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Когда пройдут кадровые перестановки и кто сменит действующего главу предприятия Олега Сиенко, Чемезов говорить не стал. «Как сменим, так и узнаете», — сказал глава «Ростеха».