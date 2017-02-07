Глава Бурятии подал в отставку

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту заявление о досрочной отставке. Об этом губернатор заявил на пресс-конференции утром 7 февраля.

Наговицын напомнил, что срок его полномочий истекал в мае, но он решил не идти на третий губернаторский срок. Глава республики сложил с себя полномочия заранее, чтобы предложенный президентом кандидат на пост губернатора успел войти в курс дела в регионе до выборов в сентябре.

О своих дальнейших планах 60-летний Наговицын ничего не сказал, заметив, что сейчас у него нет места, куда он мог бы пойти работать.

Кремль пока официально не принял отставку Наговицына, о возможном преемнике также ничего не сообщалось.