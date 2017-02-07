Глава Бурятии подал в отставку

Интерфакс
05:12, 7 февраля 2017
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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту заявление о досрочной отставке. Об этом губернатор заявил на пресс-конференции утром 7 февраля.

Наговицын напомнил, что срок его полномочий истекал в мае, но он решил не идти на третий губернаторский срок. Глава республики сложил с себя полномочия заранее, чтобы предложенный президентом кандидат на пост губернатора успел войти в курс дела в регионе до выборов в сентябре.

О своих дальнейших планах 60-летний Наговицын ничего не сказал, заметив, что сейчас у него нет места, куда он мог бы пойти работать.

Кремль пока официально не принял отставку Наговицына, о возможном преемнике также ничего не сообщалось.

«Считаю, что честно отработал, не стал ждать до мая. Заявление написал именно сейчас с просьбой освободить меня от занимаемой должности и использовать мой потенциал на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране и республике», — сказал Наговицын.

Интерфакс
Наговицын возглавлял Бурятию с 2007 года. До этого он работал в администрации Томской области.
Отставка главы Бурятии стала уже второй сменой главы региона за два дня — 6 февраля свою должность досрочно покинул губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Вместо него исполняющим обязанности губернатора назначен московский чиновник Максим Решетников.
Басаргин и Наговицын были в списке газеты «Ведомости», которая анонсировала отставку пяти глав регионов. При этом в список кандидатов вошли семь человек, помимо глав Пермского края и Бурятии это Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область) и Павел Коньков (Ивановская область).

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