Дело бывшего губернатора Сахалина передали в суд. Фигурантов подозревают в получении взяток на 522 миллиона рублей

Генеральная прокуратура РФ направила в Южно-Сахалинский городской суд дело в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и троих других местных чиновников, которые подозреваются в получении взяток и легализации денег.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал преступную группу, в которую вошли его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства и торговли Николай Борисов.

В период с 2009-й по 2015 год они получили от восьми бизнесменов взятки в общем размере около 522 миллиона рублей, считает следствие. Деньги они требовали за право выполнения работ по госконтрактам.

Всего в деле десять эпизодов; некоторые бизнесмены «добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину», узнав о возбуждении дела против него.

В сообщении СК отмечается, что «Хорошавин очень любил дорогие аксессуары» — в частности, у него была найдена коллекция из 195 часов общей стоимостью в 602 миллиона рублей.

Ручка стоимостью 36 миллионов рублей, о которой сообщал СК после задержания губернатора, в пресс-релизе не упоминается; Хорошавин отвергал существование такой ручки, а РБК писал, что ее нет в описи изъятого у него имущества. При этом СК впервые сообщил, что «незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей».