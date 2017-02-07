Дело бывшего губернатора Сахалина передали в суд. Фигурантов подозревают в получении взяток на 522 миллиона рублей

Генпрокуратура РФ
16:59, 7 февраля 2017
Надежный источник

Генеральная прокуратура РФ направила в Южно-Сахалинский городской суд дело в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и троих других местных чиновников, которые подозреваются в получении взяток и легализации денег.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал преступную группу, в которую вошли его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства и торговли Николай Борисов.

В период с 2009-й по 2015 год они получили от восьми бизнесменов взятки в общем размере около 522 миллиона рублей, считает следствие. Деньги они требовали за право выполнения работ по госконтрактам.

Всего в деле десять эпизодов; некоторые бизнесмены «добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину», узнав о возбуждении дела против него.

В сообщении СК отмечается, что «Хорошавин очень любил дорогие аксессуары» — в частности, у него была найдена коллекция из 195 часов общей стоимостью в 602 миллиона рублей. 

Ручка стоимостью 36 миллионов рублей, о которой сообщал СК после задержания губернатора, в пресс-релизе не упоминается; Хорошавин отвергал существование такой ручки, а РБК писал, что ее нет в описи изъятого у него имущества. При этом СК впервые сообщил, что «незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей».

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и другие фигуранты дела были арестованы весной 2015 года. Изначально сообщалось, что они подозреваются в получении взяток в размере 5,6 миллиона долларов. По информации «Коммерсанта», показания против губернатора дали местные бизнесмены, которых задержали после попытки сместить с должности главу местного УФСБ.

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