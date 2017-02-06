Жалобы на действия следствия подал только один фигурант дела «Шалтая-Болтая»

Только один из фигурантов уголовного дела против хакерской группировки «Шалтай-Болтай» подает жалобы на действия следствия и решения суда. По данным «Коммерсанта», это делает только «рядовой участник хакерской ОПГ» Александр Филинов, задержанный в декабре 2016 года.

При этом апелляционное рассмотрение решения об аресте Филинова не дало результатов — Мосгорсуд постановил, что он может скрыться от следователей за границей. Обвиняемый подал еще одну жалобу — на продление ареста.

Основной фигурант уголовного дела Владимир Аникеев, которого называют лидером группировки, как сообщается, подал ходатайство о досудебном соглашении и дал показания на других участников группы и сотрудников ФСБ.

«Коммерсант» отмечает, что дело хакеров ведет следователь Сергей Агузаров, который ранее входил в следственную группу по делу студентки Александры Ивановой (Варвары Карауловой). Ей в декабре 2016 года дали четыре с половиной года колонии за попытку присоединиться к «Исламскому государству».