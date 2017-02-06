В России возникли перебои с поставкой медицинских изделий из-за новой процедуры регистрации

Коммерсант
06:35, 6 февраля 2017
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Отдельные категории медицинских изделий с 1 января 2017 года лишились допуска на российский рынок из-за отсутствия государственной регистрации. Об этом со ссылкой на производителей сообщает «Коммерсант».

Так, по данным союза «Медресурс», новые бланки регистрации пока не получены на 4 тысячи наименований стоматологических изделий, что составляет 40 процентов от общего перечня. Ассоциация международных производителей медицинского оборудования (IMEDA) сообщает о проблемах с заменой около 10 процентов регистрационных удостоверений.

Источник издания в Минздраве рассказал, что правительство обсуждает продление сроков перерегистрации до 2022 года, но пока проект постановления находится на рассмотрении. Росздравнадзор никак не прокомментировал проблемы с допуском товаров.

Сложности с перерегистрацией возникли после того, как в 2012 году правительство потребовало обновить документы на медицинские изделия — сами разрешения являются бессрочными. Производители не стали этого делать, так как считали, что измененные формулировки в документах лишат их льгот по НДС.
В 2015 году правительство подтвердило освобождение медицинских изделий от НДС по новым правилам, но с тех пор не все компании успели переоформить документы.
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