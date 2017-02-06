Трамп решил повлиять на отношения России и Ирана

Обновление: Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал публикацию WSJ «голословной спекуляцией» и попыткой «отравить» отношения между Россией и Соединенными Штатами.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты влияния на отношения между Россией и Ираном. Об этом рассказали неназванные источники The Wall Street Journal в администрации, а также представители европейских и арабских стран.

Отмечается, что конечной целью является ослабление союза Москвы и Тегерана, чтобы добиться успехов в сирийском конфликте и в борьбе с «Исламским государством».

WSJ указывает, что такая стратегия может объяснить противоречивые высказывания представителей администрации президента США относительно России. Так, сообщалось, что, с одной стороны, Вашингтон осуждает возобновление активных боевых действий на востоке Украины, но готов рассмотреть снятие санкций в ответ на содействие Москвы.