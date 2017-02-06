Родственники сообщили об улучшении состояния Владимира Кара-Мурзы

Журналист Владимир Кара-Мурза-старший сообщил об улучшении состояния его сына, координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего, который 2 февраля был госпитализирован с симптомами отравления и находился в критическом состоянии.

«Заработали почки… Это очень хороший признак, потому что у него до этого стоял гемодиализ, — цитирует Кара-Мурзу-старшего РИА Новости. По его словам, его сын по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.

Жена пострадавшего сообщила «Радио Свобода», что врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».