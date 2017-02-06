Родственники сообщили об улучшении состояния Владимира Кара-Мурзы
Журналист Владимир Кара-Мурза-старший сообщил об улучшении состояния его сына, координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего, который 2 февраля был госпитализирован с симптомами отравления и находился в критическом состоянии.
«Заработали почки… Это очень хороший признак, потому что у него до этого стоял гемодиализ, — цитирует Кара-Мурзу-старшего РИА Новости. По его словам, его сын по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Жена пострадавшего сообщила «Радио Свобода», что врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».
Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля с симптомами отравления. Его адвокат Вадим Прохоров сообщал, что он находится без сознания в критическом состоянии. СК начал проверку в связи со случившимся.
Весной 2015 года Кара-Мурза-младший также попал в реанимацию с симптомами отравления. Тогда экспертиза выявила в его организме повышенную концентрацию тяжелых металлов; пострадавший утверждал, что против него использовали вещество, доступ к которому имеют только представители спецслужб.