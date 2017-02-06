Правительство увеличило расходы на подготовку к ЧМ-2018 на 19 миллиардов рублей

Расходы на подготовку к проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу увеличены на 19,7 миллиарда рублей, до 638,84 миллиарда рублей, сообщает RNS.

Соответствующее постановление правительство приняло 31 января. 6 февраля документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из федерального бюджета планируется выделить 173,55 миллиарда рублей, из бюджетов субъектов федерации — 92,2 миллиарда рублей. Основную часть оставшихся средств предполагается получить от частных инвесторов.