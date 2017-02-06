После аборта 15-летней воспитанницы детского дома в Чите завели уголовное дело

Управление СК РФ по Забайкальскому краю в ходе проверки в Читинском центре помощи детям возбудило уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее сообщалось, что 15-летняя воспитанница детского дома сделала аборт, а руководство учреждения пыталось это скрыть.

«По данным следствия, в ноябре 2016 года неустановленный пока молодой человек, достигший 18-летнего возраста, без применения физической силы, вступил в половое сношение с 15-летней воспитанницей детского центра, заведомо зная о ее возрасте», — говорится в сообщении СК.