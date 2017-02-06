Независимое расследование: видео, из-за которого отменили премьеру «Собачьей жизни», было смонтировано

Организация The American Humane Association опубликовала результаты независимого расследования возможного жестокого обращения с немецкой овчаркой Геркулесом на съемках фильма «Собачья жизнь». Поводом для расследования стало опубликованное таблоидом TMZ видео, на котором собаку пытаются столкнуть в воду, а после склейки она уже плывет и внезапно скрывается под водой.

В результатах расследования говорится, что видео было «умышленно смонтировано» с целью вызвать недовольство общества: два фрагмента, показанные в ролике, были сняты в разное время. После первой сцены (где Геркулеса пытаются спихнуть в воду, а он сопротивляется), съемки были остановлены.

A DOGʼS PURPOSE' TERRIFIED GERMAN SHEPHERD FORCED INTO TURBULENT WATER | TMZ TMZ

Участники расследования пришли к выводу, что собаку никто не заставлял плыть — хоть Геркулес и был напуган в момент, показанный в первой части видео, он быстро пришел в себя и сам захотел войти в воду.

The American Humane Association отмечает, что на съемочной площадке были предприняты все необходимые меры предосторожности. В частности, за съемками сцены с водой наблюдал не только представитель организации, но и пять экспертов по обращению с животными.

Вместе с тем, говорится в расследовании, в первой сцене с собакой нужно было обращаться аккуратнее и раньше обнаружить признаки стресса.

The American Humane Association пришла к выводу, что на съемках фильма «Собачья жизнь» животные не пострадали.