Независимое расследование: видео, из-за которого отменили премьеру «Собачьей жизни», было смонтировано

The American Humane Association
10:10, 6 февраля 2017
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Организация The American Humane Association опубликовала результаты независимого расследования возможного жестокого обращения с немецкой овчаркой Геркулесом на съемках фильма «Собачья жизнь». Поводом для расследования стало опубликованное таблоидом TMZ видео, на котором собаку пытаются столкнуть в воду, а после склейки она уже плывет и внезапно скрывается под водой.

В результатах расследования говорится, что видео было «умышленно смонтировано» с целью вызвать недовольство общества: два фрагмента, показанные в ролике, были сняты в разное время. После первой сцены (где Геркулеса пытаются спихнуть в воду, а он сопротивляется), съемки были остановлены.

A DOGʼS PURPOSE' TERRIFIED GERMAN SHEPHERD FORCED INTO TURBULENT WATER | TMZ
TMZ

Участники расследования пришли к выводу, что собаку никто не заставлял плыть — хоть Геркулес и был напуган в момент, показанный в первой части видео, он быстро пришел в себя и сам захотел войти в воду.

The American Humane Association отмечает, что на съемочной площадке были предприняты все необходимые меры предосторожности. В частности, за съемками сцены с водой наблюдал не только представитель организации, но и пять экспертов по обращению с животными.

Вместе с тем, говорится в расследовании, в первой сцене с собакой нужно было обращаться аккуратнее и раньше обнаружить признаки стресса.

The American Humane Association пришла к выводу, что на съемках фильма «Собачья жизнь» животные не пострадали.

Свидетели также сообщают, что после съемок водной сцены собака виляла хвостом и хотела вернуться в воду (англ. яз.).

The American Humane Association
Фильм «Собачья жизнь» вышел в конце января 2017 года. Он рассказывает о собаке, которая прожила несколько жизней, каждый раз перерождаясь в новом теле. На 21 января в США была запланирована закрытая премьера.
18 января TMZ опубликовал видео, в котором, как утверждалось, показаны сцены жестокого обращения с овчаркой Геркулесом. После этого премьерный показ отменили, а студия Amblin, снявшая картину, объявила о начале расследования.
Организация PETA, выступающая в защиту прав животных, призвала бойкотировать фильм, а также потребовала от режиссера и продюсера картины больше никогда не использовать животных в своих картинах.
The American Humane Association выдала «Собачьей жизни» заключение «В процессе съемок ни одно животное не пострадало». После публикации видео сотрудника, следившего за съемками фильма, на время расследования отстранили от работы.
В первые дни после премьеры «Собачья жизнь» собрала в прокате 18,4 миллиона долларов — хороший результат, учитывая скандал с обвинениями в жестоком обращении с собакой.

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