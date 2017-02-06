Минфин спрогнозировал увеличение госдолга России до 15,7 процента ВВП

Государственный долг РФ к концу 2019 года увеличится до 15,7 процента ВВП, говорится в прогнозе Минфина в рамках «Основных направления долговой политики Минфина на 2017–2019 годы».

По состоянию на конец 2016 года госдолг РФ составлял 13,2 процента ВВП, или 11,1 триллиона рублей. К концу 2017 года, прогнозирует Минфин, этот показатель вырастет до 14,7 процента ВВП.

Финансовое ведомство отмечает, что последние несколько лет средние темпы роста госдолга превышали темпы прироста ВВП страны.

Доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5 процента, а к концу 2019 года увеличится до 5,4 процента, прогнозирует Минфин.

Также в «Основных направления долговой политики» Минфин дал прогноз цен на нефть на ближайшие три года. Ведомство ожидает, что в 2017–2019 годах баррель нефти в среднем будет стоить 40-60 долларов.

Динамика мировых цен на нефть, подчеркивается в прогнозе, по-прежнему остается ключевым риском для российской экономики.