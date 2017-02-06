Porsche второй раз отозвала единственный в России автомобиль 918 Spyder

Российское представительство компании Porsche вновь объявило об отзыве единственного в России автомобиля Porsche 918 Spyder, сообщается на сайте Росстандарта.

На Porsche 918 Spyder, выпущенном в апреле 2015 года, говорится в сообщении, были установлены нижние рычаги передней подвески, не отвечающие высоким стандартам качества Porsche, и работоспособность которых не может быть обеспечена в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

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Владельца автомобиля призывают обратиться в ближайший дилерский центр для замены нижних рычагов передней подвески. Ремонтные работы, подчеркивается в заявлении, будут проведены бесплатно.

В августе 2016 года «Порше Руссланд» уже объявляла об отзыве выпущенного в апреле 2015 года Porsche 918 Spyder — единственного в России. Тогда причиной отзыва стала ошибка в каталоге запчастей, из-за которой на суперкаре могли быть установлены неправильные крепежные винты ремней безопасности.