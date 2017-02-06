В Донецке и Авдеевке восстановили водоснабжение

Meduza
17:17, 6 февраля 2017

Донецкая фильтровальная станция, которая в конце января была обесточена в результате боевых действий, 6 февраля возобновила подачу воды после ремонта. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

О возобновлении водоснабжения в Авдеевке сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. В руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, контролирующей Донецк, также сообщили, что станция начала работу в штатном режиме.

В ГСЧС также сообщили, что в Авдеевке возобновлено электроснабжение.

В конце января 2017 года в окрестностях Донецка на востоке Украины возобновились массированные обстрелы. В результате боевых действий есть жертвы среди военных и гражданского населения. Украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в попытках прорвать позиции противника в зоне конфликта.
В результате обстрелов была обесточена, в частности, Донецкая фильтровальная станция, которая снабжала водой Авдеевку, подконтрольная властям Украины, и Донецк, который контролируют сепаратисты.

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