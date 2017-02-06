В Донецке и Авдеевке восстановили водоснабжение

Донецкая фильтровальная станция, которая в конце января была обесточена в результате боевых действий, 6 февраля возобновила подачу воды после ремонта. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Hug @ DFS: Water is running again. Much more to be done. Guns need to remain silent now pic.twitter.com/rzxjoZWNDf — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 6, 2017

О возобновлении водоснабжения в Авдеевке сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. В руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, контролирующей Донецк, также сообщили, что станция начала работу в штатном режиме.

В ГСЧС также сообщили, что в Авдеевке возобновлено электроснабжение.