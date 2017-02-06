Bloomberg подсчитал количество слов «неопределенность» в новостях. Оказалось, что сейчас ее больше всего

Количество новостных заметок, в которых содержится слово «неопределенность» (uncertainty), в конце 2016-го — начале 2017 годов достигло исторического максимума. Такой вывод сделало агентство Bloomberg на основе собственной системы, которая собирает новостные заметки.

These 5 charts say that everything is definitely not well in the markets https://t.co/HHc4weyZCx pic.twitter.com/1mQqKvTlG1 — Bloomberg (@business) February 6, 2017

Как видно из графика, предыдущие максимумы были в 2011–2012 годах, а также в 2001-м.

Методику подсчета в Bloomberg не раскрывают: в частности, непонятно, делается ли поправка на количество СМИ. Также не уточняется, какие именно издания анализировали в Bloomberg.