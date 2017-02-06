Bloomberg подсчитал количество слов «неопределенность» в новостях. Оказалось, что сейчас ее больше всего

Bloomberg
12:59, 6 февраля 2017
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Количество новостных заметок, в которых содержится слово «неопределенность» (uncertainty), в конце 2016-го — начале 2017 годов достигло исторического максимума. Такой вывод сделало агентство Bloomberg на основе собственной системы, которая собирает новостные заметки.

Как видно из графика, предыдущие максимумы были в 2011–2012 годах, а также в 2001-м.

Методику подсчета в Bloomberg не раскрывают: в частности, непонятно, делается ли поправка на количество СМИ. Также не уточняется, какие именно издания анализировали в Bloomberg.

И хотя президент Трамп может счесть такое освещение в прессе предвзятым, другие признаки также могут указывать на общемировую обеспокоенность (англ.яз.)

Bloomberg
Bloomberg приводит график в заметке о пяти графиках, которые указывают на то, что на глобальных рынках не все хорошо. Другие графики более узкофинансовые: например, на тревогу на рынке указывает, что цена на золото растет, хотя индекс волатильности VIX при этом падает.
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