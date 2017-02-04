В Луганске взорван автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР
В центре Луганска в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко.
Представители руководства самопровозглашенной Луганской народной республики назвали произошедшее терактом.
За подрывом автомобиля Анащенко, сообщили они, предположительно, стоят украинские спецслужбы, рассчитывающие таким образом дестабилизировать ситуацию в ЛНР.
В августе 2016 года в Луганске взорвался автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого. В результате взрыва Плотницкий получил ранения.
27 января в Москве на 47-м году жизни скончался Валерий Болотов, возглавлявший ЛНР первые несколько месяцев после ее образования. В официальных сообщениях о смерти Болотова говорилось, что причиной его смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. Родственники Болотова выдвинули предположение, что он был отравлен.