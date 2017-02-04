В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни

Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходца из Чечни, сообщает агентство APA. У задержанных было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Задержания были проведены после того, как в полицию поступил сигнал от жителей, сообщивших о подозрительной группе людей в районе Флоридсдорф.

Прибывшим полицейским выходцы из Чечни сообщили, что собрались вместе для того, чтобы прогуляться и отпраздновать свадьбу.

Решение о задержании, по данным APA, было принято полицией после того, как один из чеченцев попытался спрятать пистолет в снег.