Интернет-компании подготовили поправки в законопроект об ограничении доли иностранцев в видеосервисах

Российские интернет-компании подготовили список поправок в законопроект о видеосервисах, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.

По данным издания, ключевое положение законопроекта — ограничение доли иностранного капитала 20 процентами — авторы поправок не оспаривают.

В качестве компромисса предлагается отделить российские видеосервисы от иностранных и прописать для них разные правила регулирования.

Иностранным видеосервисом будет считаться тот, который работает через зарубежное юрлицо и чья аудитория в России не превышает 50 процентов от всей аудитории этого сервиса.

У российского видеосервиса на РФ должно приходиться более половины аудитории. Учредителем российского видеосервиса должно быть зарегистрированное в РФ юридическое лицо либо он должен принадлежать российскому гражданину.

В работе над поправками к закону о видеосервисах принимали участие представители ассоциации «Интернет-видео», онлайн-кинотеатра Ivi.ru, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «Яндекса» и Mail.ru Group. Подготовленные ими предложения уже переданы в профильный комитет Госдумы.