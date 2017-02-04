Интернет-компании подготовили поправки в законопроект об ограничении доли иностранцев в видеосервисах
Российские интернет-компании подготовили список поправок в законопроект о видеосервисах, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.
По данным издания, ключевое положение законопроекта — ограничение доли иностранного капитала 20 процентами — авторы поправок не оспаривают.
В качестве компромисса предлагается отделить российские видеосервисы от иностранных и прописать для них разные правила регулирования.
Иностранным видеосервисом будет считаться тот, который работает через зарубежное юрлицо и чья аудитория в России не превышает 50 процентов от всей аудитории этого сервиса.
У российского видеосервиса на РФ должно приходиться более половины аудитории. Учредителем российского видеосервиса должно быть зарегистрированное в РФ юридическое лицо либо он должен принадлежать российскому гражданину.
В работе над поправками к закону о видеосервисах принимали участие представители ассоциации «Интернет-видео», онлайн-кинотеатра Ivi.ru, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «Яндекса» и Mail.ru Group. Подготовленные ими предложения уже переданы в профильный комитет Госдумы.
Полностью исключить норму о 20% не удастся, у государства есть большое желание ее принять, говорит человек, знакомый с авторами проекта и поправок к нему. Тем более что саму идею такого ограничения поддержало правительство, добавляет он. На заседании комитета по информполитике в декабре представители власти объясняли необходимость такого ограничения тем, что видеосервисы могут влиять на то, какой контент смотрят российские пользователи.