«Челси» победил «Арсенал» и оторвался от соперников на 12 очков

«Челси» победил «Арсенал» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.

У «Челси», игравшем на своем поле, голы забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). Единственный гол в ворота «Челси» забил Оливье Жиру на 90-й минуте.

После 24 матчей у «Челси», идущего на первом месте в чемпионате Англии, 59 очков. У занимающего вторую строчку турнирной таблицы «Тоттенхэма» — 47 очков после 23 матчей. «Арсенал» с 47 очками после 24 матчей идет третьим.