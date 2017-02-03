В ракетах Falcon 9 обнаружили дефект топливного насоса

Счетная палата США подготовила доклад о дефекте в ракетах Falcon 9 частной космической компании SpaceX. В документе сообщается, что в ракетах систематически выявляют трещины в лопатках турбин, которые прокачивают топливо.

Источники The Wall Street Journal в космической отрасли рассказали, что об этой проблеме было известно уже более года. Причем NASA предупреждало SpaceX, что такие трещины могут стать препятствием для организации пилотируемых полетов.

В самой SpaceX подтвердили наличие проблемы, но заявили, что «двигатели разработаны с необходимым запасом надежности». Компания внесет изменения в конструкцию ракеты, чтобы избежать появления трещин. Эти изменения, по утверждению SpaceX, позволят обеспечить безопасность пилотируемых запусков.

Очередной запуск SpaceX запланирован на 14 февраля. Корабль Dragon должен будет доставить груз на Международную космическую станцию.