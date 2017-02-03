В Москве женщина погибла от нападения сторожевых собак. Задержан охранник ЧОПа

Для охраны территории, на которой погибла женщина, ЧОП, как установили следователи, использовал четырех собак.

Сотрудник ЧОПа, сообщается на сайте Следственного комитета России, «не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, и выпустил собак из вольера».

В рамках расследования дела о гибели пожилой женщины в центре Москвы, причиной смерти которой, по предварительным данным, стали укусы собак, задержан сотрудник частного охранного предприятия.

В настоящее время с ним [сотрудником ЧОПа] работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тело женщины 1937 года рождения было обнаружено 2 февраля на территории одного из государственных учреждений, расположенных на улице Казакова в центре Москвы. На теле погибшей, как сообщило следствие, были множественные рваные раны, характерные для укусов собак. По данным СМИ, женщина была найдена на территории, примыкающей к Минспорта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).