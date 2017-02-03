The Financial Times объяснила смягчение санкций против ФСБ защитой интересов американских компаний

Решение о смягчении санкций, введенных США в отношении ФСБ, было принято для защиты интересов американских компаний, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, напоминает издание, помимо прочего, выдает разрешения на поставки в страну роутеров, компьютерной техники и программного обеспечения.

Из-за введенных в декабре санкций американские компании лишились возможности перечислять плату за такие разрешения, что поставило под угрозу поставки их продукции на российский рынок.

На проблемы, связанные с санкциями против ФСБ, пишет FT, жаловались, в числе прочих, компании Microsoft и Cisco.