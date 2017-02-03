The Financial Times объяснила смягчение санкций против ФСБ защитой интересов американских компаний

The Financial Times
07:20, 3 февраля 2017
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Решение о смягчении санкций, введенных США в отношении ФСБ, было принято для защиты интересов американских компаний, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, напоминает издание, помимо прочего, выдает разрешения на поставки в страну роутеров, компьютерной техники и программного обеспечения.

Из-за введенных в декабре санкций американские компании лишились возможности перечислять плату за такие разрешения, что поставило под угрозу поставки их продукции на российский рынок.

На проблемы, связанные с санкциями против ФСБ, пишет FT, жаловались, в числе прочих, компании Microsoft и Cisco.

Лидер демократической фракции в Конгрессе Нэнси Пелоси назвала решение о смягчении санкций «подарком» президента [Трампа] Путину за вмешательство в выборы. Однако эксперты указывают, что речь идет об обычной отладке механизма регулирования, направленной на защиту интересов американских компаний, а не в пользу России (англ.яз.).

The Financial Times
США в конце 2016 года ввели санкции против пяти российских граждан и четырех организаций из РФ, в том числе ФСБ. Санкции, как было объявлено, вводятся в ответ на кибератаки, в которых американские спецслужбы обвиняют Россию. Решение о введении санкций принимал Барак Обама, покинувший пост президента в январе 2017 года.
2 февраля Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт продукции в Россию. В Минфине тогда подчеркнули, что принятое решение не следует рассматривать как смягчение санкций.

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