Суд отправил ребенка в центр содержания несовершеннолетних за ложный донос

В городе Энгельс Саратовской области суд поместил на десять суток в Центр для несовершеннолетних правонарушителей мальчика 2004 года рождения, совершившего ложный донос.

В прокуратуре пояснили, что из-за возраста против него нельзя было возбудить уголовное дело, однако «в целях предупреждения совершения им повторных общественно-опасных деяний» было предложено поместить его в учреждение при МВД.

В прокуратуре отказались рассказать об обстоятельствах дела, пишет «Комсомольская правда».

«Отметим, что разбирательство по делу было еще в начале недели. Мальчик уже „отсидел“ некоторую часть срока», — рассказали в пресс-службе.