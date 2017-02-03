Порошенко ответил Путину: Россия пыталась превратить жизнь жителей Авдеевки в ад

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в эскалации конфликта в районе и Донецка.

«Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад», — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, позиции украинских военных атаковали подразделения пророссийских сепаратистов, в составе которых есть кадровые военные из России.

Россия настаивает на обратном. Как заявил 2 февраля президент России Владимир Путин, Украина усилила обстрелы пророссийских сепаратистов, поскольку хочет таким образом наладить контакт с новой американской администрацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что у сепаратистов хватит снарядов, чтобы противостоять агрессии со стороны Украины.