Навальный в последнем слове пообещал продолжить избирательную кампанию
Алексей Навальный, выступая с последним словом в суде по делу «Кировлеса», заявил, что его избирательная кампания будет продолжена, а приговор будет вновь отменен в Европейском суде по правам человека.
Обращаясь к суду, Навальный выразил уверенность в том, что многие из находящихся в зале проголосуют за него на выборах. «Я буду бороться и за ваши голоса тоже, вы мои избиратели», — заявил Навальный.
«Я не признаю этот приговор, я невиновен, этот приговор не остановит мою избирательную кампанию», — завершил свою речь оппозиционер.
На заседании суда 3 февраля прокурор попросил приговорить Алексея Навального и второго обвиняемого по делу «Кировлеса» Петра Офицерова к условным срокам. Приговор будет вынесен 8 февраля.
Кировский суд повторно рассматривает дело «Кировлеса». По итогам первого процесса Навальный и Офицеров получили условные сроки. Европейский суд по правам человека нашел в деле нарушения: он пришел к выводу, что обвиняемых привлекли к уголовной ответственности за действия, неотличимые от обычного предпринимательства.