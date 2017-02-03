Навальный в последнем слове пообещал продолжить избирательную кампанию

Алексей Навальный, выступая с последним словом в суде по делу «Кировлеса», заявил, что его избирательная кампания будет продолжена, а приговор будет вновь отменен в Европейском суде по правам человека.

Обращаясь к суду, Навальный выразил уверенность в том, что многие из находящихся в зале проголосуют за него на выборах. «Я буду бороться и за ваши голоса тоже, вы мои избиратели», — заявил Навальный.

«Я не признаю этот приговор, я невиновен, этот приговор не остановит мою избирательную кампанию», — завершил свою речь оппозиционер.