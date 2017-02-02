Власти Лондона выселили анархистов из дома бывшего топ-менеджера «Газпрома»
В Лондоне судебные приставы утром 1 февраля выселили из дома бывшего топ-менеджера «Газпрома» Андрея Гончаренко анархистов, захвативших здание.
Как пишет The Guardian, из-за сопротивления активистов судебным приставам и полиции понадобилось около двух часов, чтобы вывести всех из здания. Информации о пострадавших нет.
Анархисты захватили пустующий лондонский дом, который бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко купил в 2014 году, в конце января. В доме сквоттеры решили устроить приют для бездомных. 31 января суд обязал их освободить здание.