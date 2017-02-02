Последний депутат Госдумы предыдущего созыва освободил служебную квартиру

Все депутаты Госдумы предыдущего созыва освободили служебное жилье в Москве. Последним, сообщила официальный представитель управления делами президента Елена Крылова, из служебной квартиры в доме на улице Улофа Пальме съехал бывший депутат от КПРФ Михаил Заполев.

Судебный иск о выселении Заполева и еще 13 его коллег, поданный ранее управлением делами президента, скорее всего, будет отозван, заявила Крылова.

При этом иск к бывшим депутатам о возмещении расходов государства на их проживание остается в силе, подчеркнула она.

По словам Крыловой, 14 депутатов, не освободивших вовремя служебные квартиры, задолжали в общей сложности 171 тысячу рублей за коммунальные платежи и аренду.