Последний депутат Госдумы предыдущего созыва освободил служебную квартиру

Интерфакс
07:51, 2 февраля 2017
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Все депутаты Госдумы предыдущего созыва освободили служебное жилье в Москве. Последним, сообщила официальный представитель управления делами президента Елена Крылова, из служебной квартиры в доме на улице Улофа Пальме съехал бывший депутат от КПРФ Михаил Заполев.

Судебный иск о выселении Заполева и еще 13 его коллег, поданный ранее управлением делами президента, скорее всего, будет отозван, заявила Крылова.

При этом иск к бывшим депутатам о возмещении расходов государства на их проживание остается в силе, подчеркнула она.

По словам Крыловой, 14 депутатов, не освободивших вовремя служебные квартиры, задолжали в общей сложности 171 тысячу рублей за коммунальные платежи и аренду.

«И вот сегодня после почти двухмесячной задержки он окончательно покинул жилье. Это последний депутат Госдумы шестого созыва, который, сложив полномочия, продолжал занимать служебное жилье», — сказала Крылова.

Интерфакс
Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году были перенесены с декабря на сентябрь. Депутатам нижней палаты парламента предыдущего созыва, не переизбранным в Госдуму, разрешили занимать служебное жилье до 5 декабря.
6 декабря член комитета Думы по регламенту Владимир Поздняков сообщил, что служебные квартиры к установленному сроку не освободили 86 бывших депутатов.
Позже в декабре Госдума объявила, что служебное жилье продолжают занимать 18 бывших депутатов.
В январе спикер нижней палаты парламента пообещал обнародовать данные о депутатах, прошедших в новый состав Госдумы, которые месяцами не платят за ЖКХ в служебных квартирах.
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