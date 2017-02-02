НАТО отказалось от переговоров с Украиной по ПРО из-за позиции Москвы

Представители НАТО не будут проводить переговоры с Украиной по противоракетной обороне в Европе, чтобы не провоцировать Россию. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Wall Street Journal.

Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что новый президент США Дональд Трамп может отказаться от размещения ПРО в Европе в рамках сделки с Россией.

Российские и украинские представители в НАТО никак не прокомментировали отказ от переговоров.