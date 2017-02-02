НАТО отказалось от переговоров с Украиной по ПРО из-за позиции Москвы
Представители НАТО не будут проводить переговоры с Украиной по противоракетной обороне в Европе, чтобы не провоцировать Россию. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Wall Street Journal.
Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что новый президент США Дональд Трамп может отказаться от размещения ПРО в Европе в рамках сделки с Россией.
Российские и украинские представители в НАТО никак не прокомментировали отказ от переговоров.
Переговоры с Украиной были запланированы для согласования работы систем ПРО. Элементы системы не будут размещать на Украине, но во время перехвата обломки сбитой цели или противоракеты могут упасть на ее территорию.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, в интервью Berliner Morgenpost, опубликованном 2 февраля, вновь подтвердил, что намерен провести в стране референдум о вступлении в НАТО. Он заявил, что за присоединение к альянсу выступают 54 процента украинцев.