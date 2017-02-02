На Украине завели уголовное дело об обстреле Ан-26 над Черным морем

Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело по факту обстрела транспортного самолета Ан-26 над Черным морем.

Дело заведено по ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах).

Транспортный самолет ВМС Украины, говорится в сообшении прокуратуры, был обстрелян с используемой Россией буровой платформы.

На фюзеляже самолета при осмотре обнаружено круглые отверстия, которые могут свидетельствовать об обстреле из стрелкового оружия.