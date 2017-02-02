На Украине завели уголовное дело об обстреле Ан-26 над Черным морем
Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело по факту обстрела транспортного самолета Ан-26 над Черным морем.
Дело заведено по ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах).
Транспортный самолет ВМС Украины, говорится в сообшении прокуратуры, был обстрелян с используемой Россией буровой платформы.
На фюзеляже самолета при осмотре обнаружено круглые отверстия, которые могут свидетельствовать об обстреле из стрелкового оружия.
Об обстреле транспортного самолета Ан-26 с буровой установки, находящейся на Одесском шельфовом месторождении, 1 февраля объявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он также опубликовал фото отверстия от пули на фюзеляже самолета.
2 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил, что доказательства обстрела самолета будут переданы в Международный уголовный суд.
Представитель Черноморского флота РФ, в свою очередь, отверг обвинения в обстреле украинского самолета, что охрана буровой платформы «подавала световые сигналы из сигнального пистолета», так как Ан-26 совершал «провокационные маневры».
Платформа, с которой, по заявлению украинской стороны, был обстрелян самолет, ранее принадлежала дочернему предприятию «Нафтогаза». После присоединения Крыма платформа перешла к России. Украина смену собственника платформы не признает, а ее работу на Одесском газовом месторождении считает незаконной.