«Мемориал» подал в суд на телеканал РЕН за сюжет о работе центра

Правозащитный центр «Мемориал» подал в суд на телеканал РЕН. Поводом для иска стали видеосюжеты телеканала о церемонии награждения победителей ежегодного конкурса исторических работ старшеклассников, который организует «Мемориал».

В видеосюжетах, размещенных на сайте телеканала, в частности, говорилось, что организаторы конкурса рассказывают детям, что фашисты несли в Советский Союз европейские ценности.

Иск также связан с тем, как телеканал осветил нападение на участников церемонии награждения победителей этого конкурса в апреле 2016 года.

«Мемориал» в обращении в суд просит признать видеосюжеты РЕН не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, удалить их с сайта и из соцсетей и выплатить 200 тысяч рублей компенсации.

Исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова сообщила «Эху Москвы», что подать иск центр решил после того, как исчерпал все досудебные возможности.

Руководство телеканала РЕН, в свою очередь, претензии «Мемориала» отвергает. «Позиция телеканала отражена в материалах „РЕН ТВ“ и основана на фактах», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе канала.