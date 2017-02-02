Капитаном «Зенита» стал Артем Дзюба. В 2015 году он пришел в команду из «Спартака»

В чемпионатах России Артем Дзюба провел за «Зенит» 44 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

Футбольный клуб «Зенит» объявил о назначении нового капитана команды. Им стал нападающий Артем Дзюба, который пришел в команду в 2015 году из московского «Спартака».

В разных футбольных клубах разные правила назначения капитана. Где-то его выбирают игроки, где-то назначает тренер; где-то капитанскую повязку надевает тот, кто провел за клуб больше всего матчей или просто один из самых опытных игроков.

Карьера Артема Дзюбы до перехода в «Зенит» была практически полностью связана со «Спартаком», одним из основных соперников «Зенита». Он также играл в «Томи» и «Ростове» на правах аренды.

Переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» широко обсуждался в СМИ: петербургский клуб подписал договор с футболистом в феврале, но присоединиться к команде он должен был только в июне. В итоге «Спартак» сначала отправил Дзюбу играть за дубль (и лишил его таким образом серьезной игровой практики), но потом все же отдал его на полгода в аренду в «Ростов».