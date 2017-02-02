Игорь Ротенберг купил 46 процентов Тульского патронного завода

Бизнесмен Игорь Ротенберг приобрел 46 процентов акций Тульского патронного завода. Прежний владелец пакета Алексей Соловов был в 2016 году осужден условно за мошенничество, пишет РБК со ссылкой на материалы суда.

Ротенберг вступил в права акционера 20 января. Через несколько дней у предприятия сменился гендиректор — место Михаила Носова занял его заместитель Александр Митрофанов.