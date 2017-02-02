Игорь Ротенберг купил 46 процентов Тульского патронного завода
Бизнесмен Игорь Ротенберг приобрел 46 процентов акций Тульского патронного завода. Прежний владелец пакета Алексей Соловов был в 2016 году осужден условно за мошенничество, пишет РБК со ссылкой на материалы суда.
Ротенберг вступил в права акционера 20 января. Через несколько дней у предприятия сменился гендиректор — место Михаила Носова занял его заместитель Александр Митрофанов.
Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.