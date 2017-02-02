Игорь Ротенберг купил 46 процентов Тульского патронного завода

Интерфакс
19:29, 2 февраля 2017
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Бизнесмен Игорь Ротенберг приобрел 46 процентов акций Тульского патронного завода. Прежний владелец пакета Алексей Соловов был в 2016 году осужден условно за мошенничество, пишет РБК со ссылкой на материалы суда.

Ротенберг вступил в права акционера 20 января. Через несколько дней у предприятия сменился гендиректор — место Михаила Носова занял его заместитель Александр Митрофанов.

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%. 

Интерфакс
Тульский патронный завод был основан в 1880 году. Предприятие называет себя «крупнейшим поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки».
Игорь Ротенберг — бизнесмен, сын друга президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Он занимает 192 место в списке 200 богатейших российских бизнесменов, который составляет Forbes. Ему принадлежит, в числе прочего, 50 процентов компании-оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей.

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