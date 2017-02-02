«Дальневосточным гектаром» за сутки заинтересовались 150 тысяч жителей России

В первый день третьего этапа реализации программы «дальневосточный гектар», когда заявки на выделение земельных участков могли подать все жители России, на сайт проекта зашли более 149 тысяч уникальных пользователей.

Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, по сравнению с предыдущим днем число заходов на сайт «НаДальнийВосток.рф» выросло более чем в пять раз.

Наибольшую активность, по данным Минвостокразвития, проявили жители Москвы и Московской области, из этого региона на сайт 1 февраля зашли 25 тысяч уникальных пользователей. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область — почти 10 тысяч уникальных пользователей, на третьем — Приморье с 8 тысячами посетителей сайта.

По состоянию на 17:00 мск 1 февраля, на сайте было подано более 2,5 тысячи заявок на «дальневосточный гектар». Итоговые данные за день пока не опубликованы.