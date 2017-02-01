Zara убрала из продажи товары, вызвавшие претензии Минпромторга

Сеть магазинов одежды Zara изъяла из продажи в России товары, к которым возникли претензии у Минпромторга, сообщает РБК.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Минпромторгом по итогам прошедшей встречи с гендиректором «Зара СНГ» Лусианом Доробанту. Товары, подчеркивается в сообщении, изъяты из продажи «до момента полного прояснения ситуации в их отношении».

Речь, уточняет РБК, идет о рубашках, которые в 2016 году Роскачество, подведомственное Минпромторгу, признало небезопасными.

На встрече с главой «Зара СНГ» также обсуждалось сотрудничество компании с российскими производителями. Zara, как сообщается, объявила о планах удвоить к 2018 году объем производимой в России продукции для внутреннего рынка.