Zara убрала из продажи товары, вызвавшие претензии Минпромторга

РБК
06:59, 1 февраля 2017
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Сеть магазинов одежды Zara изъяла из продажи в России товары, к которым возникли претензии у Минпромторга, сообщает РБК.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Минпромторгом по итогам прошедшей встречи с гендиректором «Зара СНГ» Лусианом Доробанту. Товары, подчеркивается в сообщении, изъяты из продажи «до момента полного прояснения ситуации в их отношении».

Речь, уточняет РБК, идет о рубашках, которые в 2016 году Роскачество, подведомственное Минпромторгу, признало небезопасными.

На встрече с главой «Зара СНГ» также обсуждалось сотрудничество компании с российскими производителями. Zara, как сообщается, объявила о планах удвоить к 2018 году объем производимой в России продукции для внутреннего рынка.

Какой объем товаров снят с реализации, представители министерства и российской «дочки» Inditex не раскрывают.

РБК
27 января заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что часть ассортимента Zara не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Zara, сказал он, должна либо устранить нарушения, либо изъять эти товары из продажи.
Zara, входящая в испанскую группу компаний Inditex, является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся продажей одежды. В России первый магазин сети был открыт в 2003 году. По состоянию на конец 2016 года, в РФ работали более 90 магазинов Zara.
В России также представлены и другие марки, входящие в Inditex — Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.
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