В Чите руководство детдома заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства воспитанниц

Следственный комитет России начал проверку в Читинском центре помощи детям. Несколько сотрудников рассказали, что в январе 2017 года одна из воспитанниц сделала аборт, а другая пыталась совершить самоубийство, но руководство скрыло эти факты.

О случившемся неназванные работники детского дома рассказали уполномоченному по правам ребенка по Забайкальскому краю Ивану Катанаеву. Обеим воспитанницам, о которых идет речь, сейчас 15 лет.

Следователи, как отмечается, дадут правовую оценку не только сокрытию происшествий, но и проверят, не подпадает ли случившееся под статьи о доведении до самоубийства и сексуальной связи с несовершеннолетним.