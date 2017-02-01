Норвежским депутатам отказали в российской визе

Российские власти отказали в визе членам делегации комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии, планировавшим посетить Москву в начале февраля.

Из пяти членов делегации, сообщает Норвежская телерадиокомпания NRK, визы получили трое. Двоим депутатам, в том числе лидеру социал-либеральной партии Venstre Трине Скей Гранде, в визах было отказано.

Гранде сообщила, что после окончания официальной программы визита планировала встретиться с российскими правозащитниками.

Поездка в Москву парламентской делегации из Норвегии, которая должна была стать первым официальным визитом такого уровня с начала 2014 года, отложена на неопределенный срок.

В связи с отказом в выдаче виз депутатам посол РФ в Норвегии вызван в МИД страны.

Российский МИД пока не прокомментировал отказ в выдаче виз норвежским депутатам. Дипломатический источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что отказ в визах норвежским депутатам стал ответной мерой на введенные Норвегией ограничения в доступе на Шпицберген россиян из санкционных списков ЕС.