Навальный и Офицеров прибыли на заседание суда в Кирове

Суд 30 января постановил принудительно доставить Навального и Офицерова на заседание. К Навальному в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли приставы, которые сопроводили его в Киров. Офицеров, выписанный накануне из больницы, приехал на суд самостоятельно.

приставы довели навального прямо до суда, а офицерова догнать видимо так и не смогли, поэтому он приехал сам https://t.co/pDogBDFY8h

Алексей Навальный и Петр Офицеров прибыли в Ленинский районный суд Кирова, сообщает «Медиазона», которая ведет онлайн-репортаж с заседания.

Кировский суд повторно рассматривает дело «Кировлеса». По итогам первого процесса Навальный и Офицеров получили условные сроки по обвинению в мошенничестве.

Приговор был обжалован в Европейском суде по правам человека, который постановил, что Навальнго и Офицерова судили за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

В ноябре 2016 года Верховный суд РФ с учетом решения ЕСПЧ отменил приговор и направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.