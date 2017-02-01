«Коммерсант» назвал Сердюкова кандидатом в заместители Чемезова в «Ростехе»

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков является одним из кандидатов в заместители директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом со ссылкой на несколько высокопоставленных источников сообщает «Коммерсант».

Собеседники издания рассказали о «головокружительной карьере» Сердюкова в структурах «Ростеха». Бывший министр также может занять место Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Место заместителя Чемезова освободилось 31 января, когда президент России Владимир Путин назначил занимавшего должность Дмитрия Шугаева новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Глава ФСВТС Александр Фомин, в свою очередь, стал заместителем министра обороны по международным вопросам.