«Коммерсант» назвал Сердюкова кандидатом в заместители Чемезова в «Ростехе»
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков является одним из кандидатов в заместители директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом со ссылкой на несколько высокопоставленных источников сообщает «Коммерсант».
Собеседники издания рассказали о «головокружительной карьере» Сердюкова в структурах «Ростеха». Бывший министр также может занять место Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.
Место заместителя Чемезова освободилось 31 января, когда президент России Владимир Путин назначил занимавшего должность Дмитрия Шугаева новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Глава ФСВТС Александр Фомин, в свою очередь, стал заместителем министра обороны по международным вопросам.
По словам одного из источников, с момента назначения экс-министра в 2013 году гендиректором «ФНИИЦ М» ему удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.