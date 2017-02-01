Фотографа Александра Васюковича вызвали в СК из-за выставки снимков с юго-востока Украины

Белорусский фотограф Александр Васюкович получил вызов в районное управление Следственного комитета в Москве из-за жалобы на выставку «Прямой взгляд», на которой были представлены его фотографии с юго-востока Украины.

Письмо, в котором его призывают явиться в следственный отдел по Таганскому району Москвы, Васюкович опубликовал 1 февраля на своей странице в фейсбуке.

В письме говорится, что следственные органы проводят проверку по обращению депутата муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова, считающего, что на выставке «Прямой взгляд» демонстрировались работы, содержащие пропаганду запрещенной в РФ организации «Правый сектор».

На выставке «Прямой взгляд», кроме работ Васюковича, также выставлялись фотографии с юго-востока Украины, сделанные Сергеем Лойко. Намерены ли следователи получить письменные показания и от Лойко, пока неизвестно.