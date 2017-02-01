Фотографа Александра Васюковича вызвали в СК из-за выставки снимков с юго-востока Украины

Ал
13:21, 1 февраля 2017
Надежный источник

Белорусский фотограф Александр Васюкович получил вызов в районное управление Следственного комитета в Москве из-за жалобы на выставку «Прямой взгляд», на которой были представлены его фотографии с юго-востока Украины.

Письмо, в котором его призывают явиться в следственный отдел по Таганскому району Москвы, Васюкович опубликовал 1 февраля на своей странице в фейсбуке.

В письме говорится, что следственные органы проводят проверку по обращению депутата муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова, считающего, что на выставке «Прямой взгляд» демонстрировались работы, содержащие пропаганду запрещенной в РФ организации «Правый сектор».

На выставке «Прямой взгляд», кроме работ Васюковича, также выставлялись фотографии с юго-востока Украины, сделанные Сергеем Лойко. Намерены ли следователи получить письменные показания и от Лойко, пока неизвестно.

В сентябре 2016 года на выставку «Прямой взгляд», проходившую в Сахаровском центре в Москве, было совершено нападение. Сначала «активист и художник» Антон Беликов испортил несколько работ, залив их краской из баллончика. Беликов заявил, что готов добровольно явиться в полицию, если на него заведут дело. О привлечении его к ответственности не сообщалось.
На следующий день депутат муниципального округа Якиманка Дмитрий Захаров и нескольких человек, одетых в казачью форму и камуфляж, ворвались на выставку и начали срывать фотографии со стен. Захаров, как сообщалось, принес с собой трехлитровую банку с красной жидкостью, на которой была надпись «Кровь детей Донбасса, убитых украинцами». Прибывший в Сахаровский центр полицейский наряд никого задерживать не стал, лишь заставив всех находившихся в зале покинуть помещение.

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