В 2016 году экономика России не вышла из рецессии. Потребление обвалилось

Российская экономика медленнее, чем ожидалось, выходит из рецессии. Об этом, пишут «Ведомости», свидетельствуют предварительные данные Минэкономразвития за 2016 год о спаде потребления.

Официальные данные Росстат должен опубликовать в начале февраля, если оценка Минэкономразвития подтвердится, то ожидавшегося к началу 2017 года прекращения спада экономики не произошло.

Эксперты, пишут «Ведомости», также зафиксировали в России снижение потребления. В частности, в конце 2016 года, несмотря на подготовку к новогодним праздникам, ускорилось сокращение розничного оборота — основного индикатора потребления.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) считают, что очередная волна спада потребления — следствие исчерпания сбережений у среднего класса и его перехода в режим еще большей экономии.

Исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в свою очередь, показывают, что число россиян, ожидающих, что кризис продлится год-два или более, выросло в ноябре 2016 года более чем на 10 процентов, до 46,7 процента.

Сокращение расходов стало основной формой приспособления населения к кризису, указывают эксперты. Активная стратегия адаптации к кризису, считают в ВШЭ, затруднена нехваткой сбережений, которые позволили бы пережить период поиска лучшей работы.