В 2016 году экономика России не вышла из рецессии. Потребление обвалилось

Ведомости
07:37, 1 февраля 2017
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Российская экономика медленнее, чем ожидалось, выходит из рецессии. Об этом, пишут «Ведомости», свидетельствуют предварительные данные Минэкономразвития за 2016 год о спаде потребления.

Официальные данные Росстат должен опубликовать в начале февраля, если оценка Минэкономразвития подтвердится, то ожидавшегося к началу 2017 года прекращения спада экономики не произошло.

Эксперты, пишут «Ведомости», также зафиксировали в России снижение потребления. В частности, в конце 2016 года, несмотря на подготовку к новогодним праздникам, ускорилось сокращение розничного оборота — основного индикатора потребления.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) считают, что очередная волна спада потребления — следствие исчерпания сбережений у среднего класса и его перехода в режим еще большей экономии.

Исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в свою очередь, показывают, что число россиян, ожидающих, что кризис продлится год-два или более, выросло в ноябре 2016 года более чем на 10 процентов, до 46,7 процента.

Сокращение расходов стало основной формой приспособления населения к кризису, указывают эксперты. Активная стратегия адаптации к кризису, считают в ВШЭ, затруднена нехваткой сбережений, которые позволили бы пережить период поиска лучшей работы. 

«Раньше были либо отказы от покупок, либо выбор более дешевых [аналогов] — теперь и то и то», — поделилась итогами обследования домохозяйств директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Так вели себя 60% населения, теперь к ним присоединились еще 15%.

Ведомости
В 2016 году, по данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 5,9 процента. За год падение доходов населения ускорилось почти в два раза. До 2014 года в РФ на протяжении нескольких лет фиксировался рост реальных доходов.
Индекс потребительского доверия, составляемый компанией Nielsen, в четвертом квартале 2016 года опустился до рекордно низкого за 12 лет наблюдений уровня.
Минэкономразвития в прогнозе, представленном в октябре, ожидало роста экономики в 2017 году на 0,6 процента ВВП. Международный валютный фонд в осеннем прогнозе ожидал в 2017 году роста экономики РФ на 1,1 процента ВВП, а Всемирный банк — на 1,5 процента.
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