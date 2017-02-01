ДНР заявила о запуске украинского «Бука» по беспилотнику ОБСЕ. Наблюдатели опровергли обстрел
Командование вооруженными формированиями ДНР заявило, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ над городом Макеевка в Донбассе.
По утверждению сепаратистов, украинцы запустили ракету из зенитного комплекса «Бук». Запуск якобы был произведен с позиций в районе города Авдеевка, где несколько дней продолжаются бои.
Обновление. Миссия ОБСЕ опровергла сообщение ДНР. Наблюдатели заявили, что ни один из беспилотников не подвергался атакам.
«Вчера в 23:38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК „Бук“ с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», — сообщил представитель командования ДНР.
Министерство обороны Украины 1 февраля заявило, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 попал под обстрел над Черным морем. По утверждению министерства, самолет обстреляли из стрелкового оружия с буровой вышки в районе Одесского газового месторождения. Ан-26 получил повреждение, но успешно приземлился. Никто не пострадал.
Компания «Черноморнефтегаз», которой принадлежат вышки, не подтвердила информацию украинской стороны.