Дэвид Кэмерон пытался добиться увольнения главреда The Daily Mail из-за поддержки «Брекзита»

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон просил владельца газеты The Daily Mail повлиять на редакционную политику издания и уволить главного редактора Пола Дэйке.

Поводом для такой просьбы стала позиция The Daily Mail по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Таблоид был и остается одним из наиболее заметных сторонников «Брекзита». По данным «Би-би-си», Кэмерон лично встречался с Дэйке и просил «сделать поблажку», а затем главному редактору The Daily Mail стало известно, что премьер-министр просил владельца издания его уволить.

Лорд Ротермир, которому принадлежит The Daily Mail, рассказал главреду таблоида о давлении со стороны премьер-министра только в июле 2016-го, уже после проведения референдума о выходе из ЕС и отставки Кэмерона.

Представители Кэмерона опровергли «Би-би-си» факт таких просьб. «Неверно считать, будто Дэвид Кэмерон верил, что может выбрать, кто именно редактирует The Daily Mail», — заявил пресс-секретарь бывшего премьер-министра, но подчеркнул, что Кэмерон действительно высказывал свои опасения в связи с поддержкой «Брекзита» со страниц таблоида.