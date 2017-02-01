Британские парламентарии одобрили во втором чтении законопроект о запуске «Брекзита»
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий правительству начать процесс выхода из Евросоюза. В поддержку билля проголосовали 498 депутатов, против — 114.
Перед этим члены парламента отклонили законопроект депутатов от Шотландской национальной партии, направленный против выхода из ЕС.
Законопроект пройдет еще несколько стадий рассмотрения в Палате общин, после чего поступит в Палату лордов.
В январе 2017 года Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запускать процедуру выхода из Евросоюза без одобрения парламента. Премьер-министр Тереза Мэй выразила уверенность, что парламентарии поддержат решение, высказанное британцами на референдуме в 2016 году.