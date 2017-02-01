Британские парламентарии одобрили во втором чтении законопроект о запуске «Брекзита»

BBC News
20:14, 1 февраля 2017
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Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий правительству начать процесс выхода из Евросоюза. В поддержку билля проголосовали 498 депутатов, против — 114.

Перед этим члены парламента отклонили законопроект депутатов от Шотландской национальной партии, направленный против выхода из ЕС.

Законопроект пройдет еще несколько стадий рассмотрения в Палате общин, после чего поступит в Палату лордов.

В январе 2017 года Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запускать процедуру выхода из Евросоюза без одобрения парламента. Премьер-министр Тереза Мэй выразила уверенность, что парламентарии поддержат решение, высказанное британцами на референдуме в 2016 году.

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