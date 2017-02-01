Блогера из Татарстана оштрафовали на 50 тысяч рублей за пост с одобрением теракта в Орландо

Ибрагимов свою вину в публичном оправдании терроризма не признавал. По его словам, он лишь «воспользовался своим конституционным правом и высказал свое мнение».

Обвинение просило для блогера наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд приговорил Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей.

Приволжский окружной военный суд признал жителя Татарстана Рамиля Ибрагимова виновным в публичном оправдании терроризма за запись в соцсети, оправдывающую убийство посетителей гей-клуба в Орландо.

12 июня 2016 года американец Омар Матин открыл стрельбу по посетителям гей-клуба Pulse в Орландо, штат Флорида. Погибли 49 человек, более 50 получили ранения. Матин был застрелен полицейскими.

На следующий день после теракта в Орландо Рамиль Ибрагимов, возглавляющий Союз молодых лидеров инноваций, разместил в соцсети запись, в которой назвал убийство в клубе Pulse «убедительной акцией в борьбе с гомосексуализмом» и оправдал действия Матина. Пост вскоре был удален.