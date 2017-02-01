Apple занялась поиском юридических оснований для отмены указа Трампа о беженцах

Юристы Apple разрабатывают стратегию отмены указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан отдельных стран. Об этом рассказал глава американской компании Тим Кук.

Какие конкретно шаги будет предпринимать Apple, Кук не уточнил, заметив, что компания «хочет поступить конструктивно и продуктивно». Он также добавил, что продолжает общаться с «очень высокопоставленными чиновниками Белого дома», чтобы убедить их отменить указ.

По словам Кука, после подписания указа он получил множество писем от сотрудников Apple, которые рассказывали, как это решение повлияет на их семьи.