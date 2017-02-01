Apple занялась поиском юридических оснований для отмены указа Трампа о беженцах

The Wall Street Journal
07:16, 1 февраля 2017
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Юристы Apple разрабатывают стратегию отмены указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан отдельных стран. Об этом рассказал глава американской компании Тим Кук.

Какие конкретно шаги будет предпринимать Apple, Кук не уточнил, заметив, что компания «хочет поступить конструктивно и продуктивно». Он также добавил, что продолжает общаться с «очень высокопоставленными чиновниками Белого дома», чтобы убедить их отменить указ.

По словам Кука, после подписания указа он получил множество писем от сотрудников Apple, которые рассказывали, как это решение повлияет на их семьи.

«Наша страна в больше степени, чем другие, сильна своим иммигрантским прошлым и способностью людей принимать приезжих отовсюду. Это делает нас особенными», — заявил Кук.

The Wall Street Journal
Ранее о своем решении поддержать противостояние указу в суде объявили Microsoft и Amazon. Компании окажут содействие прокурору штата Вашингтон Бобу Фергюсону, который подал иск к Трампу, так как считает, что положения указа нарушают Конституцию.
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции 27 января. Документ на 90 дней запретил въезд в США гражданам Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана, Ирака и Ирана. Помимо этого на 120 дней приостановлен прием беженцев из любых стран.

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