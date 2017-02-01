Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке после падения в 2016 году

Компания Apple отчиталась о показателях за первый квартал 2017 финансового года (с октября по декабрь 2016 года). Квартальная выручка компании составила 78,4 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом.

Последние три месяца 2016 года стали первым с апреля отчетным периодом, в который компания показала рост выручки.

Как отмечает Bloomberg, Apple всегда показывала хороший результат в сезон праздников после выпуска новой модели iPhone. При этом выпуск iPhone 7 не принес существенной добавки к росту продаж смартфонов, которые увеличились почти на 5 процентов. Для сравнения, в 2014 году (iPhone 6) продажи в декабре выросли на 46 процентов год к году.