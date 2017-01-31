Жюри Каннского фестиваля возглавит Педро Альмодовар

67-летний Альмодовар — первый за всю историю проведения Каннского кинофестиваля кинематографист из Испании, который займет пост председателя жюри.

«Я признателен, польщен и немного взволнован, — заявил Альмодовар. — Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно и большая честь, и удовольствие» (англ.яз.).

Педро Альмодовар режиссер таких фильмов, как «Женщины на грани нервного срыва», «Все о моей матери» и «Поговори с ней». Он дважды получал награды Каннского фестиваля — в 1999 году за «Все о моей матери» за лучшую режиссуру и в 2006 году за сценарий «Возвращения». Лента «Все о моей матери», в числе прочих наград, получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

70-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Список участников конкурсной и внеконкурсных программ фестиваля будет объявлен в середине апреля.