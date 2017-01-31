Власти США разрешили въехать в страну 872 беженцам, сообщил представитель пограничной службы Кевин Макалинан. Ожидается, что они окажутся в США на этой неделе.

В указе президента Трампа о временном запрете приема беженцев прописаны критерии, по которым Госдепартамент и министерство внутренней безопасности могут разрешить въезд беженцу в индивидуальном порядке, напомнил чиновник.

Речь идет о тех, кто уже находится в дороге и из-за отказа столкнется с «чрезмерными трудностями», а также о представителях религиозных меньшинств.