Трамп сменил главу Иммиграционной и таможенной полиции США
Президент США Дональд Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Иммиграционной и таможенной полиции США. Дэниела Рэгсдейла на этом посту сменил Томас Хоман.
О назначении Хомана стало известно из заявления главы министерства внутренних дел США Джона Келли.
Причина кадровых перестановок в заявлении Келли не указывается, отмечает NBC, сообщается лишь, что Хоман проработал в Иммиграционной и таможенной полиции более 30 лет.
Назначение нового и. о. главы Иммиграционной и таможенной полиции США — вторая кадровая перестановка, проведенная Трампом 30 января. Ранее президент США отправил в отставку исполняющего обязанности генпрокурора Салли Йейтс. Причиной увольнения, как было объявлено, стал отказ Йейтс выполнять распоряжение Трампа о временном запрете на въезд в США граждан семи стран и приостановке программы по приему беженцев.
Указ, вводящий временный запрет на въезд в США граждан Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали и приостанавливающий на четыре месяца прием беженцев, был подписан Трампом 27 января.
После подписания указа в США и других странах мира начались акции протеста. Иран в качестве ответной меры ввел временный запрет на въезд в страну американцев, парламент Ирака принял аналогичный законопроект, но правительство его пока не одобрило.