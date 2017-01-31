Трамп сменил главу Иммиграционной и таможенной полиции США

Президент США Дональд Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Иммиграционной и таможенной полиции США. Дэниела Рэгсдейла на этом посту сменил Томас Хоман.

О назначении Хомана стало известно из заявления главы министерства внутренних дел США Джона Келли.

Причина кадровых перестановок в заявлении Келли не указывается, отмечает NBC, сообщается лишь, что Хоман проработал в Иммиграционной и таможенной полиции более 30 лет.