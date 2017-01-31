Сотрудник военного НИИ получил срок за хищение радиодеталей на 40 миллионов рублей
Московский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима сотрудника военного НИИ, похитившего радиодетали на общую сумму в 40,8 миллиона рублей.
Осужденный, имя которого не разглашается, был начальником отдела научно-исследовательского управления ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт».
По данным следствия, при выполнении оборонного госзаказа, он включил в конструкторскую документацию «дорогостоящие радиоизделия, фактически не применяемые в производстве, которые впоследствии похитил».
Фигурант дела, говорится в сообщении Главной военной прокуратуры, решением суда лишен государственных наград, также ему на два года запрещено занимать определенные должности.
Бывший начальник отдела научно-исследовательского управления федерального государственного унитарного предприятия «18 Центральный научно-исследовательский институт» осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество» и 292 УК РФ «Служебный подлог».